دراسة جديدة.. التعرض للضوء الأحمر أسبوعياً يحسن النظر

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون تابعون لكلية لندن الجامعية في بريطانيا، أهمية التعرض للضوء الأحمر من أجل وقف تدهور النظر.

وشملت الدراسة الجديدة أشخاصاً في سن 34 عاماً وما بعد، حيث تعرضوا للضوء الأحمر العميق لـ3 دقائق مرة واحدة في الأسبوع، وبعد مرور ثلاث ساعات تم اختبار رؤية تباين الألوان للمشاركين، وأظهرت النتائج تحسن رؤية تباين الألوان بمعدل 17%.

وقال الباحثون: التعرض للضوء الأحمر العميق لمدة ثلاث دقائق في الصباح مرة واحدة أسبوعياً يحسن الرؤية التي قد تنخفض نتيجة التقدم في العمر.

ودعوا الأشخاص وخاصةً كبار السن للتعرض له مرة في الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية