جورج وسوف: الطفل الذي جسّد شخصيتي يشبهني

أكد النجم السوري جورج وسوف وجود شبه كبير بينه وبين الطفل الذي جسّد شخصيته في الطفولة، في مسلسل مسيرتي.

حيث نشر سلطان الطرب على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، وعلّق عليه بالقول: لما بيكون اللي بمثل الدور بيشبهك.

وقال أبو وديع إن فريق العمل أمضى 4 أشهر في البحث عن طفل يشبه النجم السوري في صغره، قبل أن يجدوا الطفل المطلوب.

يُذكر أنّ مسلسل مسيرتي الذي عُرض مؤخراً على شاهد، وتناول مسيرة جورج وسوف حقق انتشاراً كبيراً بفضل الشعبية التي يملكها المطرب السوري في الوطن العربي.

ومسلسل مسيرتي من تأليف جورج عبود، وإخراج دافيد أوريان، وبطولة الطفل سليم حايك، عامر فياض، فريد توفيق، مجدي مشموشي، كارول عبود، إلسا زغيب، فادي أبي سمرا، خالد السيد، وغيرهم.

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