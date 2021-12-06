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يوتيوب توفر أدوات تحكم جديدة لمشتركي Premium

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة يوتيوب الأمريكية عن عناصر تحكم جديدة مخصصة لمشتركي خدمة YouTube Premium.

وقالت الشركة الأمريكية بأنّ عناصر التحكم الجديدة ستكون مخصصة للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس، وستتيح للمستخدم المجال للتحكم بالاستماع لجميع مقاطع الفيديو.

وأشارت غوغل لأنّ الوصول لعناصر التحكم الجديدة يتم عبر قائمة الإعدادات، أو عن طريق بعض مقاطع الفيديو التي تقترح بشكل تلقائي هذه الأدوات.

وقالت الشركة الأمريكية بأنّ صفحة عناصر التحكم ستضم العناصر المعتادة كتشغيل الفيديو وإيقافه بشكل مؤقت والانتقال للفيديو التالي، بالإضافة لعناصر تحكم الإعجاب والتقديم ل10 ثواني، والحفظ، والتشغيل السريع.

يذكر أنّ يوتيوب تهدف من خلال هذه الميزات الحصول على جزء من خدمات بث الموسيقى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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