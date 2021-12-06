جديد “دوجي” هاتف مقاوم للحرارة

كشفت شركة دوجي الصينية عن هاتف جديد مقاوم للحرارة ومناسب للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليه V20.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج حديث ومتطور، ونظام تشغيل أندرويد، ويتميز هذا الهاتف بمقاومته الماء والغبار والحرارة، وفق معايير IP68، IP68K، MIL-STD810G.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، وتباين 80000:1، ودقة وضوح 2400*1080 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وأخرى خلفية بدقة جيدة.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة أيام، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ويتميز بقدرته على مقاومته السقوط من ارتفاع 1.5 متر، ومقاومة درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و80 درجة مئوية.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف، الذي ستُطلقه في الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد.

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