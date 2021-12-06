فوز فيلم “غُدوة” التونسي بجائزة النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي

فاز الفيلم التونسي “غُدوة” للفنان التونسي ظافر العابدين – في أول إخراجية له – بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي”، في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين.

ويُسلّط الفيلم التونسي الضوء على الحاجة إلى تحقيق العدالة للضحايا الذين عاشوا في ظل الدكتاتورية من أجل تحقيق مصالحة حقيقية، حيث أدى “ظافر العابدين” في الفيلم دور حبيب، الذي أثّر نشاطه السياسي في ظل حكم الرئيس التونسي الأسبق “زين العابدين بن علي” على علاقته مع ابنه أحمد، الأمر الذي أدى لتبادل الأدوار بين الأب والابن.

وقال النجم التونسي ظافر العابدين عن مشاركته: “المهم جداً التواجد في مهرجان القاهرة، في المسابقة الدولية بأول فيلم لي طبعاً وجائزة قريبة لقلبي، جائزة النقاد، وهي مهمة جداً، وأُهديها للفريق الذي شاركني في العمل”.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أُقيمت بين 26 نوفمبر و5 من ديسمبر الجاري، وعُرض خلاله أكثر من 100 فيلم من 63 دولة.

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