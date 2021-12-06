مدينة صينية تمنح المصابين بكورونا مكافأة مالية

في إطار سعيها لتشجيع المصابين بكورونا على مراجعة مراكز العلاج، أعلنت مدينة “هاربين” الواقعة شمال الصين عن مكافأة مالية بقيمة 1570 دولاراً أمريكياً، لكل شخص تثبت إصابته بكورونا ويأتي للمركز بشكل طوعي.

وتهدف المدينة من هذه الأمر لتشجيع الأشخاص الذين يشعرون بأعراض كورونا، لمراجعة المراكز الصحية وإجراء اختبارات فيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية في المدينة إنه على الأشخاص الذين يأتون للمراكز الصحية وتثبت إصابتهم بالفيروس التاجي، الإبلاغ عن الأماكن التي زاروها خلال الفترة الماضية، والأشخاص الذين خالطوهم.

ودعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين قرار المدينة، ودعوا المدن الصينية لاتخاذ إجراءات مماثلة من أجل كبح جماح الفيروس السريع الانتشار.

يُذكر أنّ مدينة هاربين، شهدت خلال الأسبوع الماضين تسجيل حوالي 10 إصابات بكورونا يومياً.

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