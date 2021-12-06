محمد ممدوح ينال جائزة أفضل مُمثّل في مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان المصري محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم أبو صدام.

وعبّر الفنان المصري عن سعادته بالجائزة التي سلّمها له الفنان رشوان توفيق، وشكر إدارة المهرجان على اختياره.

وشهد حفل الختام الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية منح سوامي روتولو جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم كيارا، في حين ذهبت جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، لفيلم الثقب في السياج الذي أخرجه خواكين ديل باسو.

وكان المهرجان قد شهد تكريم الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديراً لمسيرتها الفنية.

يُذكر أنّ الدورة 43 من مهرجان القاهرة الدولي، أقيمت في الفترة ما بين 26 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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