ساعة Nowa Superbe ببطارية تعمل لمدة 8 أشهر

شهد سوق الساعات الذكية، إطلاق ساعة جديدة ببطارية تعمل لمدة 8 ساعات، أطلق عليها Nowa Superbe.

وستأتي الساعة الجديدة بواجهة مُربّعة، وسيوجد بداخلها وجه ساعة داخل مخطط مربّع بصلي الشكل.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على تتبّع النشاط البدني، تتبّع أنماط النوم، مُشغّل ذكي لكاميرا الهاتف الذكي، ميّزة العثور على الهاتف، تعديل المنطقة الزمنية تلقائياً، بالإضافة لتوافقها مع غوغل فيت وآبل هيث.

وستحتوي الساعة الجديدة على بطارية CR2025، التي تعمل لمدة 8 أشهر في الوضع الذكي، ولمدة عامين في حال تم تشغيلها كساعة عادية.

وأكدت الشركة المنتجة أن للساعة قدرة على مقاومة الماء والغبار، مما يجعلها مناسبة للاستخدام تحت المطر وفي النوادي الرياضية.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة لم تكشف عن سعر الساعة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية