أوبو تكشف عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي عن طريق الخطأ!

كشفت شركة أوبو – Oppo عن غير قصد عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي. حيث أعلنت الشركة على صفحتها الرسمية عن حدث OPPO INNO Day 2021 والذي سينعقد يوم 14 و 15 ديسمبر.

للتنويه، تؤكد الشركة بأن شعار الحدث سيكون تحت عنوان Reimagining the future أو ما يعني باللغة العربية “إعادة تصور المستقبل“.

ولكن بفضل ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بجوجل، وكما أوضح المُسرب الشهير Evan Bliss فكان شعار الحدث الرئيسي هو “Unfold the future” والذي يعني بالعربية “كشف المستقبل“. يمكنكم رؤية شعار الحدث الأصلي في الصورة الموضحة أدناه.

الشعار الأساسي يؤكد بنسبة 100% أن شركة أوبو تعتزم إطلاق هاتف ذكي جديد قابل للطي خلال حدث OPPO INNO Day 2021. ولكننا نتساءل عن سبب تغيير الشركة للشعار الأساسي واستبداله بشعار مختلف.

على كل حال، جميع المصادر تفترض بأنه من الممكن أن يتم إطلاق الهاتف القابل للطي الخاص بالشركة يوم 15 ديسمبر، ولكن البعض الأخر يقترح بأنه سيتم إطلاقه خلال اليوم الأول من الحدث نظراً لكونه أهم إعلان خلال الحدث بأكمله.

نحن جميعاً على علم بأن العلامة التجارية الصينية التابعة للشركة الأم BBK Electronics تعمل منذ فترة طويلة على هاتفها القابل للطي، والعديد من التسريبات كانت تؤكد بأنها تعتزم الإعلان عنه بشكل رسمي في شهر ديسمبر الجاري.

وكانت قد عرضت شركة أوبو أول هاتف قابل للطي لها – أو القابل للتمدد على وجه التحديد – منذ عام تقريباً، وهو هاتف Oppo X 2021، وعلى الرغم من أن الهاتف يعمل وقيد التشغيل بشكل طبيعي، إلا أن أوبو تراجعت عن فكرة طرحه في السوق للبيع للمستهلكين.

ولكن من المؤكد أن الهاتف القابل للطي القادم للشركة لن يكون مجرد نموذجاً دعائياً، وإنما سيكون هاتف ذكي متاح للشراء في جميع أنحاء العالم.

ولكن بالرغم من كل ذلك، ليس لدينا أي فكرة عن شكل وتصميم الهاتف. ولكن بناءً على الشائعات، فمن المُرجح أنه سيأتي بتصميم مستوحى من هاتف Galaxy Z Fold 3.

وهناك إشاعة أخرى تقول بأنه من الممكن أن يأتي الهاتف بثلاثة شاشات بدلاً من شاشتين. أما وبالنسبة للمواصفات، فمن المفترض أن يتم تجهيز الهاتف بشاشة رئيسية دقتها +QHD قياس 8 بوصة بمعدل تحديث 120Hz. ومن المحتمل أن يحتوي على معالج Snapdragon 888.

في حين أن الشاشة الثانوية ستأتي بدقة +FHD قياس 6.5 بوصة بمعدل تحديث 60Hz. ومن المحتمل أن تكون الشاشة الثانوية منحنية قليلاً عند الحواف. والآن اخبرونا في التعليقات، هل أنتم متحمسون مثلنا لرؤية هاتف أوبو القابل للطي الذي طال انتظاره؟