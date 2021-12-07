ابل في روسيا – هل نشهد قواعد جديدة لمتجر الآب ستور؟

لا تزال أصداء الصراع بين ابل وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت مستمرة، والآن ذهب صداها إلى روسيا التي تحاول فرض قواعد جديدة على ابل فيما يتعلق بمتجر الآب ستور.

رجوعاً بالزمن إلى الوراء، فقد قامت ابل بإزالة لعبة فورت نايت من متجر الآب ستور العام الماضي على خلفية قيام الشركة المطورة بتوفير خيارات دفع بديلة عن الدفع من خلال المتجر وهو ما يحرم ابل من العمولة التي تستقطعها من كل عملية شراء.

قواعد ابل تجبر مطوري التطبيقات والألعاب على جعل كافة عمليات الدفع والشراء تتم من خلالها حتى تستقطع ابل نسبتها من العملية ومخالفة ذلك الأمر يعرض المطور لإزالة التطبيق أو اللعبة من المتجر كما حدث مع لعبة فورت نايت، وعلى خلفية ذلك نشب صراع قضائي بين شركة Epic Games المطورة من ناحية وبين ابل من ناحية أخرى.

ماذا يحدث في روسيا مع ابل؟

سلطات مكافحة الاحتكار الروسية تود من ابل اتباع سياسة جديدة فيما يخص طرق الدفع في التطبيقات والألعاب.

تود السلطات الروسية من ابل السماح للمطورين بتوفير طرق دفع بديلة بخلاف الدفع من خلال متجر ابل وأخذ عمولة عن كل عملية شراء.

هدف السلطات الروسية تمكين المستخدمين من إجراء عمليات الشراء سواء للاشتراكات أو المشتريات الداخلية في التطبيقات والألعاب بطرق دفع متنوعة لا تخضع بالضرورة لرقابة ابل.

لا تسمح ابل بتنزيل التطبيقات والألعاب من خارج متجر الآب ستور كما تلزم المطورين بجعل عمليات الشراء تتم من خلالها لاستقطاع عمولة تصل إلى 30%.

بخلاف الدعاوى القضائية بين ابل وشركة Epic Games أمام القضاء الأمريكي والإجراءات التي تحاول الحكومة الروسية فرضها على ابل، هناك كذلك تحركات رسمية في كوريا الجنوبية ومن خلال الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

مع التحركات الرسمية يتوقع أن نرى تغيراً في سياسات ابل فيما يخص عمليات الدفع خلال الفترة القادمة.

يرى المطورون أن إتاحة طرق دفع بديلة بعيداً عن ابل وعمولتها سوف يجعلهم قادرين على تسعير الاشتراكات والمشتريات بشكل أفضل وهو ما يصب في صالح المستخدم بالنهاية.