تطبيق جي ميل Gmail – كيفية إجراء مكالمات الصوت والفيديو؟

تطبيق البريد الإلكتروني جي ميل Gmail حصل الآن على تحديث جديد من جوجل سوف يضيف ميزة مهمة للغاية وهي القدرة على إجراء المحادثات الفورية وكذلك عمل مكالمات صوت و فيديو مباشرةً عبر التطبيق.

الآن سوف تضيف جوجل تبويباً إضافياً للدردشة والمحادثات الفورية وعند اختيار أي جهة اتصال لبدء محادثة فورية معها سوف تجد بالأعلى أيقونة لعمل مكالمة صوتية وأخرى لعمل مكالمة مرئية بالفيديو.

سابقاً كان من غير الممكن إجراء مكالمة صوت أو فيديو بسهولة عبر تطبيق جي ميل، وبدلاً من ذلك كان يوجد تبويب Meet الذي أضافته جوجل للتطبيق بعد انتشار وباء فيروس كورونا في وسط حمى تطبيقات وخدمات التواصل الجماعي التي أصابت العالم ولمنافسة تطبيقات مثل زووم Zoom.

تبويب Meet في تطبيق كان يتيح عقد المحادثات المرئية الجماعية – الاجتماعات – بأسلوب أقرب إلى تطبيق زووم، بدايةً عليك إنشاء اجتماع جديد ثم ينتج لك التطبيق رابطاً تقوم بمشاركته لاحقاً مع من تريد .

ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية للأفراد كما ستكون بديلاً مميزاً يغني عن تطبيقات وبرامج بديلة خاصةً وأن تطبيق Gmail يرتكز بشكل أساسي على العمل والإنتاجية بخلاف التطبيقات الأخرى التي قد تكون مصدراً للتشتت.

الميزة الجديدة في تطبيق جي ميل ستتوفر على أنظمة الأندرويد و iOS على الايفون والايباد بشكل مجاني، وسيتم إطلاقها تدريجياً خلال الأيام والأسابيع المقبلة لكافة المستخدمين حول العالم.