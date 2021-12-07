انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي سعودي

انطلق في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى، بعد انتظار عامين والتي يُعرض من خلالها 138 فيلماً من 67 دولة.

تُقام فعاليات المهرجان، على مدى 10 أيام ويلتئم تحت شعار “أمواج التغيير”، وكان من المقرر إقامته في مارس 2020، لكن تفشي جائحة كورونا حال دون ذلك، وبعد تحديد نوفمبر موعدا للدورة التأسيسية تأجلت إلى ديسمبر الجاري.

قدم حفل الافتتاح الممثل يعقوب الفرحان والمخرجة فاطمة البنوي وتم عرض الفيلم الموسيقي “سيرنو” للمخرج البريطاني “جو رايت” وبطولة “بيتر دينكلاغ” و “هيلي بينيت” و”كيلفن هاريسون جونيور”.

وكرم المهرجان الممثلة الفرنسية كاترين دونوف والممثلة المصرية ليلى علوي والمخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور إضافة إلى الفرنسي “جاك لانغ”، رئيس معهد العالم العربي في باريس.

يشار إلى أن المهرجان قد اجتذب عدداً كبيراً من الفنانين وانفرد بباقة من الأفلام العربية والأجنبية المنتجة حديثاً مثل “صالون هدى” للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد و”علي صوتك” للمخرج المغربي نبيل عيوش و”غُدوة” للتونسي ظافر العابدين و”الابنة الضائعة” للأمريكية ماغي غيلنهال.

وتجدر الإشارة إلى أن انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية جاء بعد نحو 3 سنوات من إعادة المملكة فتح دور السينما وتشكيل مؤسسات وجمعيات عدة للنهوض بالقطاع الثقافي والمعنوي الترفيهي، منها هيئة الأفلام السعودية التي تأسست في فبراير 2020.

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