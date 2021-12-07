سلسلة Xiaomi 12 لن تأتي بكاميرا UDC أسفل الشاشة!

من المتوقع أن تصدر سلسلة Xiaomi 12 قبل نهاية هذا الشهر، تحديداً يوم 28 ديسمبر. ولكن بناءً على آخر التسريبات من Digital Chat Station، فلن تأتي هواتف السلسلة الجديدة بكاميرا أسفل الشاشة، وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي جعلتنا نأمل عكس ذلك.

في الوقت الحالي، كل ما لدينا من معلومات تفيد بأن شاومي تتجهز للإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة التالية والتي تتألف من 3 هواتف وهي كالآتي: Xiaomi 12 و Xiaomi 12X والهاتف الثالث قد يأتي باسم Xiaomi 12 Pro أو Xiaomi 12 Ultra.

بالتأكيد، سيكون إصدار Xiaomi 12X هو أرخص هاتف في السلسلة، ومن المُرجح أن يأتي بهيكل مضغوط وحجم صغير Mini ليتمكن من منافسة الإصدار القياسي من سلسلة Galaxy S22. بعض التسريبات أكدت على أنه يحتوي على شاشة 6.22 بوصة.

أما بالنسبة لكل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro سوف يأتيان بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 والذي أعلنت عنه كوالكم مؤخراً. ولكن سيحتوي هاتف Xiaomi 12X على شريحة متواضعة من حيث القوة. وسيتم إطلاق السلسلة يوم 28 ديسمبر.

وبناءً على آخر التسريبات، فهي لن تستخدم تقنية UDC وهي اختصار لعبارة Under Display Camera والتي تعني بالعربية تقنية “كاميرا أسفل الشاشة”.

الأمر غريب نوعاً ما بالنظر إلى نجاح شركة شاومي في الاعتماد على التقنية مع هاتف Mix 4، ولكن يبدو أن الكاميرا الأمامية في هاتف Mix 4 لم ترقى للمستوى المطلوب. وهو ما دفع شركة شاومي للتخلي عن هذه التقنية في الوقت الحالي.

أيضاً على الرغم من أن شاومي أعلنت عن هاتف Mix 4 بشكل رسمي، إلا أننا لا نعرف حتى الآن متى سيكون الهاتف متاح للشراء.

أيضاً ستأتي هواتف السلسلة الثلاثة بهيكل مصنوع من الزجاج والمعدن. ويُقال بأن كل من الإصدار القياسي والإصدار الرائد سيحتويان على عدسات Leica.

جدير بالذكر أن شركة هواوي أنهت تعاقدها مع شركة Leica، وربما وجدت شاومي أن الفرصة سانحة من أجل التعاقد مع Leica بدلاً من هواوي. على كل حال، سننتظر حتى يوم 28 ديسمبر لنرى بأنفسنا كيف ستسير الأمور على أرض الواقع.

بالتأكيد أن شاومي تضع كل رهانها على سلسلتها التالية، Xiaomi 12، خاصة وبعد النمو والنجاح الكبير الذي حققته الشركة على مدار العامين الماضيين.