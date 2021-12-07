بـ”الغطس الحر”.. يصطاد سمكة تونة ويهديها للفقراء

اصطاد اللبناني “جورج فيليب سكاف” سمكة تونة عملاقة يبلغ وزنها “132,600 كيلو غرام” خلال ممارسته هواية صيد الأسماك قبالة شاطئ الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وسجل “فيليب” رقماً قياسياً لأكبر سمكة يتم اصطيادها بالغطس الحر وقد تعلم الغطس وممارسة الصيد من والده عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وعندما دخل الجامعة قرر تطوير مهارته من خلال التدريب على يد محترف.

وعما فعله بالسمكة العملاقة قال “فيليب” لصحيفة العين الإخبارية إنه قدمها إلى مطعم يقوم بتوزيع وجبات مجانيّة على الفقراء والمحتاجين، وفيما إن كان يفعل ذلك في كل مرة يصطاد فيها السمك علّق: “في بعض الأحيان أجلب الأسماك إلى المنزل لطهيها وتناولها مع عائلتي، لكن عندما تكون السمكة كبيرة جداً أفضل أن أتبرع بها للمحتاجين”.

وفي تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” قال فيليب: “لا كلمات يمكنها وصف روعة المناظر التي يخبئها البحر من أسماك وسلاحف وحيوانات بحرية، أتمنى لو يقدّر لجميع اللبنانيين الغطس ورؤية ما أتحدث عنه”.

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