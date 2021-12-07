“إيمان الحصري” تتحدث عن تفاصيل معاناتها مع المرض

عانت الإعلامية المصرية إيمان الحصري رحلة علاج وصفتها بالقاسية تواصلت على مدار 7 أشهر، تخللتها جراحات بائت بالفشل، واستضافت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، إيمان الحصري، للحديث لأول مرة عن هذه التجربة الصعبة.

وقالت الحصري في الإعلان التشويقي للحلقة إن أسرتها لجأت إلى خبيرة نفسية لتمهيد خبر وفاتها لابنتها، وتدريبها على تجاوزه.

وظهرت لأول مرة مؤخراً في حفل افتتاح طريق الكباش، واصفةً أزمتها الصحية بأكبر كابوس في حياتها.

وأوضحت: “نزلت أوضة العمليات 7 مرات وبنج كلي.. يا رب أرجع زي ما كنت كويسة.. كنت بقول لإخواتي أكيد كابوس.. وبدأ أهلي يجيبوا لبنتي حد يقولها إن مامتها مش هتبقى موجودة”.

تجدر الإشارة إلى أن إيمان الحصري عادت إلى مصر مؤخراً بعد الخضوع لعملية جراحية عاجلة في المانيا، استهدفت إصلاح الخطأ الطبي الذي تعرضت له في جراحة خضعت لها في مصر منذ عدة أشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية