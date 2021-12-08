Xiaomi 12 – أول هاتف من شاومي سيتم إطلاقه بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen1!

بشكل رسمي أطلقت شركة كوالكم الأمريكية معالجها الرائد Snapdragon 8 Gen1 وهو أول معالج من الشركة يحصل على مخطط تسمية جديد بدلاً من الرقم الثلاثي المعهود الذي اعتدنا عليه في الماضي مع جميع رقائق المعالجة التابعة للشركة المعنية.

أيضاً أكدت كوالكم بأننا سنبدأ في رؤية الهواتف الذكية من الفئة الرائدة التي تحتوي على شريحة المعالجة الجديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الحالي.

انتقلت سريعاً الشركة الصينية العملاقة، شاومي – Xiaomi على موقع تويتر وبادرت بنشر تغريدة جديدة تؤكد فيها أنها ستكون أول علامة تجارية رائدة ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد يحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen1. وبالتأكيد الهاتف المعني سيكون أحد أعضاء عائلة Xiaomi 12.

من خلال الإعلان التشويقي الذي شاركته شاومي على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يتضح لنا أن هاتف Xiaomi 12 هو أول هاتف ذكي سيتم إطلاقه بمعالج كوالكم الجديد، ولكن لم يتم الكشف عن الموعد الرسمي المحدد.

ولكن في أخبار أخرى ذات صلة، أكدت شركة موتورولا – Motorola أنها تعتزم إطلاق هاتفها الرائد Moto Edge 30 Ultra مدعوماً بشريحة Snapdragon 8 Gen1 يوم 9 ديسمبر المقبل. هذا يعني أنه من المفترض أن نرى هاتف Xiaomi 12 قبل يوم 9 ديسمبر.

وبالفعل، كانت قد شاركت الشركة الصينية منشور أخر على موقع تويتر من خلال مقطع فيديو تشويقي يوضح بأن سلسلة Xiaomi 12 قد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج الكمي وقد استعرضت الشركة جزءً دعائياً من عملية الإنتاج. يمكنكم رؤية مقطع الفيديو القصير من هنا.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة كوالكم عن جميع العلامات التجارية الشريكة لها والتي من المتوقع أن تقوم بإطلاق هواتف رائدة بمعالج Snapdragon 8 Gen1 بحلول نهاية العام الجاري. كانت من بين الشركات Oppo و OnePlus و Vivo و iQOO و ZTE و Xiaomi و Sony و Black Shark و Realme و Honor و Redmi.

الغريب في الأمر أن هناك بعض الشركات الرائدة التي غابت عن الصورة، مثل سامسونج وهواوي وأسوس، ولكن الأمر لا يستدعي الريبة. فمن المتوقع ألا تعلن سامسونج عن سلسلتها الرائدة التالية قبل شهر فبراير من العام المقبل. وربما ستلحق بها الشركات الأخرى التي لم تظهر في القائمة.