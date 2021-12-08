تطبيق تويتر يتيح تسجيل الحوارات الصوتية في خاصية المساحات Spaces

ميزة المساحات في تويتر Twitter Spaces من المزايا التي تمت إضافاتها مؤخراً في التطبيق وهي تشبه إلى حد بعيد كلوب هاوس إذ تتيح للمستخدمين إمكانية عمل محادثات صوتية جماعية.

الآن يتيح تويتر خاصية جديدة في ميزة المساحات Spaces وهي القدرة على تسجيل المحادثات التي تجري بين المستخدمين.

أيضاً سيكون بالإمكان الاستماع إلى التسجيلات من قبل جميع المستخدمين لاحقاً لتصبح التسجيلات الصوتية للمحادثات الحية في غرف الدردشة الجماعية عبر المساحات أشبه بحلقات البودكاست.

هذه الميزة ستكون مفيدة أيضاً لأولئك المستخدمين الذين لم يحضروا الدردشة الصوتية بشكل حي حيث بات بإمكانهم الاستماع للتسجيل عوضاً عن ذلك.

سيكون بإمكان منشيء غرفة الدردشة (المستضيف) تفعيل خيار التسجيل مباشرةً قبل بدء المحادثة وسوف يظهر بالإعلى أيقونة حمراء اللون للمستخدمين في إشارة إلى أن المحادثات يجري تسجيلها.

سوف يكون التسجيل جاهزاً مباشرةً بعد انتهاء الدردشات الصوتية الحية، وبالإمكان مشاركة المحتوى المسجل على تويتر مع باقي المستخدمين.

سابقاً لم يكن متاح الاستماع إلى محتوى الدردشات الصوتية على مساحات تويتر بمجرد انتهائها، والآن هذه الميزة ستغير من ذلك.

خاصية Twitter Spaces هي خاصية ضمن تطبيق تويتر ، من خلالها يتمكن المستخدمين من إنشاء غرف صوتية على غرار ما يقدّمه تطبيق Clubhouse الغني عن التعريف، وينقسم الأعضاء ضمن الغرفة إلى متحدثين ومستمعين، مع إدارة ذلك كله من قِبل المستضيف أو منشيء المساحة.