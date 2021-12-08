“التهاب الفقار”.. اللاصق أسبابه أعراضه وطرق علاجه

عرّفت حركة “الظهر الصحي” الألمانية، التهاب الفقار اللاصق بالتهاب مفصلي مُزمن يُصيب مفاصل العمود الفقري، والمفصلين الحرفيين العجزيين.

وحددت الحركة الألمانية الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا الالتهاب، بخلل في جهاز المناعة وعوامل جينية أو الإصابة بداء “بيشتيرو”.

وأشارت الحركة الألمانية لوجود عدد من الأعراض التي تدل عليه، مثل تيبّس المفاصل الصباحي، والشعور بآلام عميقة في الظهر.

وأكدت “حركة الظهر” عدم وجود علاج يشفي من هذا المرض بشكل كامل، وقالت إن الأطباء يلجؤون للأنشطة الحركية، الأدوية والعلاج الطبيعي للتخفيف من أعراضه وآلامه، موضحةً أن حالات الإصابة الجديدة قد تستوجب جراحة تركيب مفصل صناعي كمفصل للورك.

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