هونر تُطلق رسمياً سلسلة Honor 60 بشاشات 120Hz وكاميرا 108 ميجابكسل

وبشكل رسمي أطلقت شركة هونر – Honor سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة Honor 60 والتي اشتملت على هاتفين جديدين فقط وهما Honor 60 و Honor 60 Pro.

كما وعدت الشركة سابقاً، فهذه الهواتف تتمتع بشاشات OLED بمعدل تحديث 120Hz بدقة +FHD، وفي حين أن الإصدار القياسي يأتي بشاشة منحنية من الجانب الأيسر والأيمن، بينما يأتي طراز Pro بشاشة منحنية من الأربع جوانب. ويحتوي كلا الهاتفين على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

يتم تشغيل الإصدار القياسي بمعالج Snapdragon 778G SoC، بينما يأتي هاتف Honor 60 Pro مدعوماً بمعالج Snapdragon 778G Plus SoC. كلا الهاتفين يدعمان تقنية اتصال 5G SA/AS وكلاهما بكاميرا رئيسية دقتها 108 ميجابكسل وكاميرا عُمق بدقة 2 ميجابكسل.

ولكن الاختلاف الوحيد البارز في مواصفات الكاميرا بين كلا الهاتفين هو أن الإصدار القياسي يحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، في حين أن الإصدار الاحترافي يحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

أيضاً يحتوي هاتف Honor 60 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي هاتف Honor 60 Pro على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

كلا الهاتفين يحتويان على بطارية سعتها 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، بحيث يمكن شحن البطارية من 0 وحتى 50% خلال 15 دقيقة فقط. والآن سوف نترككم مع مواصفات كلا الهتافين بالتفصيل…

مواصفات هاتف Honor 60:

الشاشة: قياسها 6.67 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل، بلوحة عرض OLED ذات معدل تحديث 120Hz وبنسبة 100% من تدرجات DCI-P3 color gamut وشهادة 10-bit 10.7 billion colors HDR10

قياسها 6.67 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل، بلوحة عرض OLED ذات معدل تحديث 120Hz وبنسبة 100% من تدرجات DCI-P3 color gamut وشهادة 10-bit 10.7 billion colors HDR10 المعالج: Snapdragon 778G ثماني النوى يحتوي على معالج Adreno 642L الرسومي

Snapdragon 778G ثماني النوى يحتوي على معالج Adreno 642L الرسومي الرامات وذاكرة التخزين: 8 جيجارام + 128 أو 256 جيجابايت / 12 جيجارام + 256 جيجابايت

8 جيجارام + 128 أو 256 جيجابايت / 12 جيجارام + 256 جيجابايت نظام التشغيل: واجهة Magic UI 5.0 مستندة على نظام أندرويد 11

واجهة Magic UI 5.0 مستندة على نظام أندرويد 11 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية 112 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا العُمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية 112 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا العُمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: دقتها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

دقتها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الوزن والأبعاد: يزن الهاتف 179 جرام وقياساته 161.4×73.3×7.98 مم

يزن الهاتف 179 جرام وقياساته 161.4×73.3×7.98 مم المنافذ: USB-C

USB-C سبُل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C البطارية: سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط

مواصفات هاتف Honor 60 Pro:

الشاشة: قياسها 6.78 بوصة بدقة 2652×1080 بكسل، بلوحة عرض OLED ذات معدل تحديث 120Hz وبنسبة 100% من تدرجات DCI-P3 color gamut وشهادة 10-bit 10.7 billion colors HDR10

قياسها 6.78 بوصة بدقة 2652×1080 بكسل، بلوحة عرض OLED ذات معدل تحديث 120Hz وبنسبة 100% من تدرجات DCI-P3 color gamut وشهادة 10-bit 10.7 billion colors HDR10 المعالج: Snapdragon 778G Plus ثماني النوى يحتوي على معالج Adreno 642L الرسومي

Snapdragon 778G Plus ثماني النوى يحتوي على معالج Adreno 642L الرسومي الرامات وذاكرة التخزين: 8 جيجارام + 256 جيجابايت / 12 جيجارام + 256 جيجابايت

8 جيجارام + 256 جيجابايت / 12 جيجارام + 256 جيجابايت نظام التشغيل: واجهة Magic UI 5.0 مستندة على نظام أندرويد 11

واجهة Magic UI 5.0 مستندة على نظام أندرويد 11 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 122 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا العُمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 122 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا العُمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: دقتها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

دقتها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الوزن والأبعاد: يزن الهاتف 192 جرام وقياساته 163.9×74.8×8.19 مم

يزن الهاتف 192 جرام وقياساته 163.9×74.8×8.19 مم المنافذ: USB-C

USB-C سبُل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C البطارية: سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط

يأتي كلا الهاتفين بألوان مثل الأزرق النجمي والوردي والأخضر والأسود، وتبدأ تكلفة هاتف Honor 60 من 423$ وحتى 518$. بينما تكلفة إصدار Pro تبدأ من 580$ وحتى 628$. الهواتف متاحة للطلب المُسبق في الصين وسيتم طرحهم للبيع ابتداءً من يوم 10 ديسمبر. ولا توجد أي تفاصيل عما إذا كانت تخطط هونر لإطلاق الهواتف في الأسواق العالمية أم لا.