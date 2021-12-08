واتس آب يوسع ميزة إخفاء الرسائل

أصدرت شركة ميتا الأميركية تحديثاً جديداً لتطبيق واتس آب الشهير، تضمن مجموعة من الميزات التي وسعت من خلالها ميزة إخفاء الرسائل.

ووفرت الشركة الأميركية خياراً جديداً يتيح للمستخدمين حذف الرسائل خلال 24 ساعة أو 90 يوماً، بالإضافة لخيار الحذف خلال أسبوع الموجود سابقاً.

وأكدّت الشركة الأمريكية بأنّ تفعيل خيار إخفاء الرسائل سيؤدي لاختفاء الرسائل الجديدة وحذفها بشكل تلقائي خلال المدة التي حددها المستخدم للحذف.

وأشارت ميتا لأنّ تفعيل خاصية إخفاء الرسائل سيطبق على جميع المحادثات التي يجريها المستخدم بعد تفعيلها.

وقالت ميتا بأنّ المستخدمين سيكونون قادرين على تجريب الميزة الجديدة على المحادثات الجماعية، لكنّها أكدّت على أنّ هذه الميزة لا يتم تعيينها بشكل تلقائي للمحادثات الجماعية.

يذكر أنّ شركة ميتا الأمريكية أضافت خلال الفترة الماضية مجموعة مميزات لتطبيق واتس آب لتحافظ على مكانته الرائدة بين تطبيقات الدردشة.

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