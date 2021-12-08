دنيا سمير غانم تستعد لاستئناف تصوير فيلمها الجديد

تستعد النجمة المصرية دنيا سمير غانم للعودة للسينما لأول مرة بعد وفاة والديها، واستئناف تصوير فيلمها الجديد “تسليم أهالي.”

وكانت النجمة المصرية قد صورت 75% من مشاهدها في الفيلم، قبل أن تتوقف بسبب مرض والديها ثم وفاتهما.

وعبّر القائمون عن الفيلم الذي سيلعب بطولته بالإضافة لدنيا كل من هشام ماجد وبيومي فؤاد، وسيخرجه خالد الحلفاوي عن سعادتهم بعودة دنيا للتمثيل مجدداً.

من جهةٍ أخرى، انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ وحشتينا يا دنيا، والذي أطلقه زملاء دنيا ومحبيها لدعمها بعد مشاركتها في فعالية “قادرون باختلاف” والتي تعد الأولى لها منذ وفاة والديها.

يذكر أنّ الفنانة المصرية شكرت خلال الاحتفالية التي أقيمت بمشاركة ذوي الهمم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي حضر الاحتفالية، على دعمه الكبير لها بعد وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

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