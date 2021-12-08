أرقام قياسية – هكذا أنفق العالم الأموال على التطبيقات والألعاب خلال عام 2021

سوق التطبيقات والألعاب بات يشكل قطعة لا يستهان بها من الاقتصاد العالمي، إذ أنه بحسب بيانات شركة Sensor Tower المتخصصة في أبحاث السوق فتقدر حجم الأموال التي تم إنفاقها عالمياً على التطبيقات بما يفوق 133 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

هذه النفقات الضخمة تمثل نمواً بنسبة 20% تقريباً مقارنة بعام 2020 الماضي وتشمل شراء التطبيقات المدفوعة وكذلك الاشتراكات الدورية والمشتريات الداخلية على متجري الآب ستور الخاص بأبل ومتجر جوجل بلاي للأندرويد.

في عام 2020 الماضي حيث كانت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي على أشدها بلغ إجمالي الإنفاق نحو 111 مليار دولار أمريكي.

الـ 133 مليار دولار التي تم إنفاقها في عام 2021 على التطبيقات ذهب لأبل النصيب الأكبر منها بواقع نحو 85 مليار دولار أمريكي، فين حين حصل جوجل بلاي على 48 مليار دولار أمريكي.

تطبيق تيك توك كان الأكثر تحقيقاً للعائدات بشكل عام وتقدر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، يليه يوتيوب وتندر وخدمات ديزني بلس وجوجل ون و HBO ماكس وغيرهم.

قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في عام 2021 ليسب بغريبة وتصدرها أيضاً تطبيق تيك توك المخصص لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، كما شهدت القائمة حضوراً لتطبيق المحادثات الجماعية زووم Zoom وأيضاً تطبيق محرر الفيديو CapCut.

أما بخصوص الألعاب فقد بلغ حجم الإنفاق العالمي عليها نحو 90 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 12.5% تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وقد تصدرت لعبة PUBG Mobile قائمة الألعاب الأكثر تحقيقاً للأرباح تليها لعبة Honor Of Kings وقد ضمت القائمة ألعاب أخرى مثل كاندي كراش وبوكيمون جو.