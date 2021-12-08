صورة سيلفي تساعد الشرطة الإيطالية في القبض على مجرمٍ فار

تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على مجرمٍ هاربٍ منذ 3 سنوات، بسبب صورة سيلفي وضعها المجرم على حسابه في فيس بوك.

وقالت شرطة مدينة “لاورينو” الواقعة في مدينة “كامبانيا” جنوب إيطاليا، إن المجرم البالغ من العمر 47 عاما فرّ من السجن بعد أن حكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، بسبب جرائم احتيال وسرقة ارتكبها بين عامي 2010 و2018.

وأكدت الشرطة إصدار مذكرة تفتيش بأوروبا من أجل البحث عن المجرم الذي لم تكشف هويته، والذي كان مختبئاً ببلدة “تورناي” البلجيكية، بعد أن غير اسمه وفتح مطعماً.

وقالت الشرطة إن الرجل ارتكب خطأً فادحاً عند نشره صورته على فيس بوك، وعلى الرغم من تداركه الأمر بعد عدّة ساعات وحذفها، إلّا أنّ الشرطة تمكنت من تحديد مكانه بسبب ظهور جسر شهير في بلجيكا خلفه.

يذكر أنّ الشرطة الإيطالية تواصلت مع الشرطة البلجيكية وأمدتها بكافة المعلومات، لتقوم الشرطة البلجيكية بإلقاء القبض على المجرم الفار، وإعادته لإيطاليا ليمضي عقوبة السجن الصادرة بحقه.

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