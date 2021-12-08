صابر الرباعي يطلق أغنيةً جديدةً بعنوان “ورحمة قلبي”

أطلق المغني التونسي صابر الرباعي، على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب وتطبيق “ديزر”، أغنية “ورحمة قلبي” التي روّج لها خلال قبل أيام عدة، من خلال حسابه الرسمي في موقع “انستغرام”.

ونشر الرباعي، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، احتوت على رابط الأغنية التي طرحت على طريقة الـ”لايركس”، ودعا عشاقه إلى الاستماع إليها.

وحظيت الأغنية الجديدة بأكثر من 198 ألف مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها يوم الخامس من ديسمبر الجاري، وتفاعل معها عشاق النجم التونسي، بشكل كبير.

وأغنية “ورحمة قلبي” من كلمات وليد الغزالي وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

يُذكر أن الفنان التونسي أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات الناجحة، ويستعد حالياً لإحياء مجموعة من الحفلات بمناسبة العام الجديد.

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