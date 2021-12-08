📹 “الرجل الحرباء” موهبة صينية بالألوان الزيتية

الرجل الحرباء، لقب استحقه الصيني “أوي جينان” الذي يُتقن موهبة فريدة، يتخفى من خلالها في محيطه الطبيعي عن طريق الرسم، فيُحاكي من خلاله الواقع الذي يجعله جزءاً من لوحة طبيعية زاهية تُزيّنها الألوان الزيتية.. موهبة “أوي جينان” وبعض عروضه الفنية طالعها برنامج العشية في هذا التقرير:
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قناة 218 الليبية
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