قَتل شخصين.. مسلح يُثير الرعب في متجر بموسكو بسبب كمامة

شهدت العاصمة الروسية موسكو حادثة مؤسفةً للغاية، حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل حارس أمن وشخص آخر بسبب الكمامة.

وقال عمدة المدينة إن الحادثة وقعت في جنوب شرق موسكو، عندما حاول الجاني الدخول إلى المتجر بدون وضع الكمامة، إلّا أن حارس الأمن رفض دخوله، وطلب منه وضع الكمامة، باعتبارها إلزامية من أجل الدخول.

لكن الجاني الذي لم تكشف هويته فاجأ الجميع ورفض طلب الحارس، وقام بإطلاق النار بشكلٍ عشوائي تجاه حارس الأمن، ما أدى لوفاة الحارس وشخص آخر وإصابة عدّة أشخاص آخرين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر حوالي 11 عاماً.

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