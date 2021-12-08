ملياردير ياباني ينطلق في رحلة سياحية للفضاء

انطلق الملياردير الياباني “يوساكو مايزاوا” في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية -اليوم الأربعاء- فيما يرى أنه “بروفة” لرحلته المزمعة حول القمر على صاروخ من إنتاج شركة “سبيس إكس” عام 2023، ويُعد أول سائح فضاء منذ أكثر من عقد، فيما لم يتم الكشف عن تكلفة الرحلة، مع أن بعض التقارير قدرت فاتورة رحلات الفضاء السياحية بما يصل إلى 50 مليون دولار.

وشهدت قاعدة “بايكونور” في “كازاخستان” انطلاق الصاروخ حاملاً نجم الموضة المولع باقتناء الأعمال الفنية والبالغ من العمر 46 عاماً، مع مساعده “يوزو هيرانو” الذي سيُوثق الرحلة، إضافةً إلى رائد الفضاء الروسي “ألكسندر ميسوركين”.

وبهذه الرحلة سيصبح مايزاوا أيضاً أول راكب في رحلة سبيس إكس الخاصة للقمر، ويبحث حالياً عن 8 أشخاص للانضمام إليه، على أن يتمكن الراغبون من اجتياز اختبارات طبية ومقابلة شخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن “مايزاوا”، قد تدرب على الرحلة لأشهر في اليابان، وقد ذاع صيته من خلال ولعه بالطائرات الخاصة وقصص الحب التي جمعته بنجمات المجتمع، وكذلك توزيعه هدايا نقدية على متابعيه على تويتر، في بلاده اليابان التي يُعرف عنها التحفظ والتمسك بالأعراف والعادات القديمة.

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