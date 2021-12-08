سامر المصري يكشف تفاصيل الفيلم العالمي الذي يُصوّره حالياً

كشف الفنان السوري سامر المصري من خلال لقاء إعلامي، عن تصويره حالياً لفيلم عالمي سيحمل اسم نورث أو ذا تين.

وقال الفنان السوري إن الفيلم سيشهد مشاركة نخبة من نجوم السوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الممثلين العالميين، والنجمة السورية جومانة مراد التي ستلعب دور زوجته مُجدَّداً، بعدما لعبت ذات الدور في مسلسل باب الحارة الشهير.

وأشار عقيد باب الحارة إلى أنه سينتهي من تصوير الفيلم الذي سيُخرجه رايان لامار، خلال أسبوع فقط.

كما أكد النجم السوري تصويره لفيلم عربي من إنتاج فرنسي، بريطاني، أمريكي، وقال إنّ نص الفيلم حصد إحدى جوائز مهرجان كان السينمائي.

يُذكر أنّ الفنان السوري المشهور بدور العقيد أبو شهاب، أكد ظهوره في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل طويل رفض الكشف عن تفاصيله.

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