📹 برنامج العشية يحاور النجم الصاعد “MC ZOFREE”

برنامج العشية يحاور الفنان محمد المهدي ضيف، المعروف بـ”MC ZOFREE”، والذي تحدث عن آخر أعماله الفنية، وأسباب النجاحات التي حققها مؤخراً، والشراكات والتعاونات الفنية المقبلة، المقابلة ورسالة محمد المهدي لجمهوره، في هذا الفيديو:

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