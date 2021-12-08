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📹 برنامج العشية يحاور النجم الصاعد “MC ZOFREE”

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

برنامج العشية يحاور الفنان محمد المهدي ضيف، المعروف بـ”MC ZOFREE”، والذي تحدث عن آخر أعماله الفنية، وأسباب النجاحات التي حققها مؤخراً، والشراكات والتعاونات الفنية المقبلة، المقابلة ورسالة محمد المهدي لجمهوره، في هذا الفيديو:

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قناة 218 الليبية

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