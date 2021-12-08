مرضى قصور القلب الأكثر عُرضة للإصابة بنقص الحديد

أكدت مؤسسة القلب الألمانية، أنّ مرضى قصور القلب هم الأشخاص الأكثر عُرضةً للإصابة بنقص الحديد.

وقالت المؤسسة الألمانية إنّ الحديد مهم من أجل نقل الأوكسجين، وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى أن القلب يعتمد في وظيفته على الأيض السليم للحديد.

وحددت المؤسسة الألمانية أعراض نقص الحديد بفقدان القدرة على بذل أي مجهود، التعب المستمر، التهاب زوايا الفم، وتساقط الشعر.

وأشارت إلى أن مرضى قصور القلب لا يستفيدون من مكملات الحديد المنتشرة على شكل حبوب؛ لعدم قدرتهم على امتصاص الكمية الكافية من الحديد عبر الأمعاء، ودعتهم للحصول على الحديد عبر الوريد.

يُذكر أنّ المؤسسة الألمانية، أوصت مرضى القلب بفحص مستويات الحديد لديهم بانتظام.

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