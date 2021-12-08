سيف ومقتنيات نابليون بونابرت تُباع بسعر قياسي

شهد مزاد علني نظمته دار روك أيلاند أوكشن كومباني للمزادات، بيع مجموعة من المقتنيات النادرة للإمبراطور نابليون بونابرت بسعر قياسي.

وقال رئيس الدار الواقعة في ولاية إيليوني الأمريكية، إنّ الدار باعت مجموعة مكونة من 5 مسدسات وسيف استخدمه نابليون في انقلابه عام 1799، لشخص لم تكشف هويته مقابل 2.87 مليون دولار أمريكي.

وأكد رئيس دار المزادات على الأهمية التاريخية للقطع التي حصل عليها المشتري، خاصةً السيف المرفق بالغمد، والذي يُعد القطعة الأكثر أهمية في هذه المجموعة، حيث صُنع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي، وحمله نابليون خلال انقلاب 9 نوفمبر 1799.

يُذكر أنّ نابليون كان قد قدّم السيف للجنرال أندوش جونو، وبعد وفاته أصبح السيف ملكاً لمتحف لندن، قبل أن تتحول ملكيته لهاوي تحف أمريكي.

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