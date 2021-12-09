عابد فهد يكشف عن الأدوار التي كان يرغب بلعبها

كشف الفنان السوري عابد فهد من خلال مشاركته في برنامج 40، عن الأدوار التي كان يرغب بلعبها أو سرقتها من ممثليها الحقيقيين.

وقال الفنان السوري المشهور بدو جساس في مسلسل “الزير سالم”، إنّ دور جبل شيخ الجبل لتيم حسن، ودور صافي الديب لقصي خولي هي أكثر الأدوار التي كان سيتمنى لعبها أو سرقتها.

كما تطرق النجم السوري خلال المقابلة للأدوار التي لعبها في حياته، وقال إنّ دور المُقدّم رؤوف في مسلسل “الولادة من الخاصرة” كان من أصعب الأدوار، وأكد أنّ الدور انعكس على حياته العائلية لفترة من الزمن.

وأشار الممثل السوري إلى أن دور جساس في مسلسل “الزير سالم”، شكّل نقلة نوعية في مسيرته، وقال إنّ عابد فهد قبله يختلف عن عابد فهد بعده.

وعند سؤاله عن الفنان الذي يرغب بمشاركته دور البطولة، اختار عابد فهد الفنان مكسيم خليل من بين قائمة ضمت كذلك باسل خياط، وعبد المنعم عمايري.

واعترض عابد فهد على الانتقادات التي تُوجّه لنجوم الدراما السورية، بسبب توجههم للدراما المشتركة وإهمالهم للدراما السورية، وقال إنّ الأعمال المشتركة تخدم الدراما السورية، وأكد أنّ الفنان يحمل هويته أينما حل.

يُذكر أنّ النجم السوري لعب مؤخراً دور عبد القادر في مسلسل “شتي يا بيروت”، الذي يُعرض حالياً على إحدى منصات البث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية