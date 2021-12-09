جديد آسوس.. جهاز يكشف نظافة الخضار

رفعت شركة آسوس التايوانية النقاب عن جهاز جديد يكشف نظافة الخضار من عدمها أطلقت عليه ASUS PureGe PD100.

ويعتمد الجهاز الجديد في عمله على مجموعة من الحساسات الضوئية المتطورة القادرة على تحليل نقاوة المياه، وتعيين النتائج من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة التايوانية بأنّ جهازها سيأتي بأبعاد 1029847، ووزن 180 غرام، وسيحتوي على بطارية بسعة 1200 ميلي أمبير.

ويتميز هذا الجهاز بسهولة استخدامه، حيث يتم وضعه في وعاء الماء الذي غسلت فيه الخضار والفواكه، فإذا أعطى اللون الأحمر أو البرتقالي فهذا يعني بأنّ الماء مليء بالشوائب ويجب إعادة غسل الخضار والفواكه مرة أخرى، وفي حال أضاء باللون الأخضر فهذا يعني نظافة المياه.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطرح جهازها الفريد من نوعه في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 199 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية