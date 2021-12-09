نوكيا تُطلق سماعة لاسلكية ببطارية تعمل لمدة 38 ساعة

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن سماعة لاسلكية جديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 38 ساعة، حملت اسم Nokia E3103.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك 13 مم، وستدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX4، وهذا ما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء التمارين الرياضية.

وتتميز سماعة نوكيا، باحتوائها على مجموعة من أدوات التحكم باللمس، وبدعمها تقنيات بلوتوث وواي فاي، وباحتواء كلٍ جهة منها على بطارية بسعة 37 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 7 ساعات.

وستحتوي السماعة الجديدة على حافظة تضم بطارية بسعة 320 ميلي أمبير، تجعلها تعمل لمدة 25 ساعة.

يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستُوفر ساعتها الجديدة بألوان الوردي، الأبيض، والأسود، وستُطلقها في الأسواق العالمية بسعر منخفض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية