جديد Sber الروسية.. مساعد صوتي ذكي بمواصفات مميزة

رفعت شركة Sber الروسية النقاب عن مساعد صوتي ذكي بمواصفات مميزة، أطلقت عليه SberBox Time، وسيأتي المساعد الصوتي الجديد بهيكل مخروطي وواجهة أمامية مزودة بساعة ومؤشر ضوئي.

وزودت الشركة الروسية الهيكل الخارجي بأزرار لمسية للتحكم بالصوت وأزرار للتحكم بالمكالمات، في حين سيحتوي المساعد الصوتي الجديد على مُكبرين باستطاعة 15 واط، و5 ميكروفونات لتلقي الأوامر الصوتية وإجراء المكالمات.

وأكدت Sber إمكانية الاعتماد عليه للاستماع إلى الموسيقى، أو وصله بأجهزة التلفاز ليعمل كأداة ذكية تعرض حوالي 240 قناة تلفزيونية.

ويتميز المكبر الصوتي الجديد بوجود 3 مساعدات إلكترونية، تساعد في عملية التحكم عن بُعد عبر الأصوات، وبمساعدته المستخدم على الدخول لليوتيوب ومتصفحات الإنترنت، ومعرفة أحوال الطقس وأحوال الازدحام في المدن.

يُذكر أنّ الشركة الروسية لم تكشف عن سعر المساعد الذكي الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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