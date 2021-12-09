شاومي تُطلق تلفازاً ذكياً يعمل بتقنية Dolby Vision

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن تلفاز ذكي، يعمل بتقنية Dolby Vision أطلقت عليه Xiaomi TV ES50 2022.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج Media Tek MT9638 رباعي النوى، وواجهة MIUI for TV 3.0.

وزودت الشركة الصينية التلفاز الجديد بلوحة مقاس 50 بوصة ودقة عرض 4k، وسيدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وتقنية HDR، وسطوع 600 نيت، و4096 من مستوى السطوع.

ويتميز التلفاز الجديد بمستوى احترافي يعمل على معالجة الصورة بأعلى دقة ممكنة، وسيضم تقنية MEMC وألوان بعمق 10 بت.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر التلفاز الذكي الجديد، الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 11 ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية