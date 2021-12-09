📹 مطالب ذوي الهمم من رئيس ليبيا القادم

“نبي نعيش بكرامتي”، بهذه الكلمات عبّر أحد ذوي الهمم في ليبيا عن مطالبهم من الرئيس القادم، ضمن استطلاع أجرته كاميرا “218”، استهدف هذه الشريحة لرصد تطلعاتها للمرحلة المقبلة. المزيد في التقرير التالي من برنامج “العشية”.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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