تصميم هواتف ايفون 14 برو القادمة – ثقب الشاشة بدلاً من النوتش!

هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس القادمة في عام 2022 سوف تتخلى ابل في تصميمها عن النوتش لتعتمد تصميم ثقب الشاشة بحسب تسريبات صحفية.

الموقع الإخباري الكوري The Elec ذكر أن هاتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس سيأتيان بشاشة ذات قياس 6.1 إنش و 6.7 إنش على الترتيب مع التخلي عن النوتش فيها لأول مرة منذ سنوات والاتجاه إلى ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية.

لاعتماد هذه التصميم سوف يكون على ابل جعل تقنية التعرف على الوجه Face ID تعمل من خلف الشاشة، أو تتخلى عنها لبدائل أخرى كمستشعر البصمات المدمج في الشاشة.

سوف تعلن أيضاً ابل عن هاتفين ايفون آخرين بشاشة 6.1 و 6.7 إنش أيضاً ولكن مع وجود نوتش بالشاشة ما يعني أنه لن يكون هناك إصدار “ميني” في سلسلة ايفون 14.

أيضاً من المتوقع أن تكون الشاشة في هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس من نوع LTPO OLED مع تقنية بروموشن ProMotion التي تجعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هيرتز.

ابل سوف تعتمد على سامسونج في إمدادها بالشاشات المستخدمة في ايفون 14 وربما أيضاً تلجأ إلى شركة LG لاستكمال باقي الطلب المراد لهواتف ايفون 14.

هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها الحديث عن هواتف ايفون 14 برو بتصميمها الجديد المنتظر فقد سبق وأن أفاد المحلل الشهير المهتم بشئون ابل Ming-Chi Kuo بتصريحات مماثلة.