الصحة البريطانية: “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع من أي متحور

إنجلترا – أكد وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أظهر أن قابليته على الانتشار هي الأٍسرع من بين كافة المتحورات الأخرى.

وأوضح جاويد أن “قرار الحكومة بفرض قيود جديدة، يهدف إلى إبطاء انتشار “أوميكرون”، وآمل أن يفهم معظم الناس أنه من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة الآن، يمكننا تجنب اتخاذ إجراءات لاحقا”، معربا عن أمله بأن “لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة في يناير”.