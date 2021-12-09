سيتم الإعلان عن الرائد التالي لشركة ون بلس OnePlus 10 Pro يوم 5 يناير القادم!

مازالت تحتفظ شركة ون بلس بجميع التفاصيل الخاصة برائدها التالي OnePlus 10 Pro طي الكتمان. ولكن بناءً على أحدث التسريبات، فمن الممكن أن يتم إطلاق الهاتف مبكراً قبل مخططه الزمني المعتاد، وهذا ربما نتيجة إلغاء هاتف 9T هذا العام.

شاركنا المُسرب الشهير، Max Jambor بتغريدة جديدة على موقع تويتر عبارة عن منشور يحتوي على معلومات تفيد بأن شركة OnePlus تستعد من أجل إطلاق حدث جديد في ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة يوم 5 يناير القادم.

للتنويه، هذا هو نفس اليوم المتوقع أن ينعقد فيه حدث معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2022، وربما يكون لدى شركة ون بلس نوايا بالكشف عن رائدها التالي خلال الحدث.

في نفس الوقت، نحن لسنا متأكدين من ذلك، فمن النادر أن تعتمد الشركات الرائدة على معرض CES من أجل إطلاق الهاتف المميز في السلسلة، ربما هاتف OnePlus 10، ولكن من الغريب أن يتم إطلاق OnePlus 10 Pro. ولكن إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن OnePlus تعتزم إطلاق حدث سنوي من أجل الإعلان عن هواتف أخرى وربما تكون أكثر أهمية.

سابقاً، أفادت بعض التسريبات بأن الشركة تخطط لإطلاق السلسلة الجديدة في الصين أولاً، ثم سيتم إطلاقها في السوق العالمي شهر مارس أو أبريل.

لم تشير الصورة التي في المنشور إلى أي أجهزة على الإطلاق. مما يعني أنه من الممكن أن يكون لدى الشركة نوايا بالكشف عن منتجات أخرى تماماً أثناء حدث المعرض السنوي. سيتعين علينا الانتظار لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر بشكل أفضل.

للتذكير، لم تعتمد OnePlus على حدث CES من قبل للإعلان عن أي هواتف ذكية، والهاتف الوحيد الذي عرضته خلال CES 2020 كان مجرد نموذج دعائي ولا يستهدف التواجد في الأسواق. لا نعلم مما إذا كانت الشركة قررت تغيير استراتيجيتها في عملية الإطلاق.

بالعودة إلى OnePlus 10 Pro، فمن المؤكد أنه سيأتي مدعوماً بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8 Gen 1 وشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت LPDDR5 وذاكرة تخزينية UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

الكاميرا ستحمل علامة Hasselblad ومن المتوقع أن تكون وحدة تصوير ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل. يُقال بأن الكاميرا الأمامية هي عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

بالتأكيد سيأتي الهاتف بواجهة مستخدم Oxygen OS 12 المستندة على أندرويد 12، وسيتم تشغيل الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 125 واط.