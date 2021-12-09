نحو جيل بدون سجائر.. نيوزيلندا تخطط لحظر التدخين للأجيال المقبلة

وقالت وزيرة الصحة المعاونة الدكتورة عائشة فيرال في مؤتمر صحفي الخميس، إنه بموجب التشريع الجديد المقترح، سيتم رفع السن القانونية البالغة 18 عامًا لشراء التبغ بشكل تدريجي، مضيفة: “نريد أن نتأكد من أن الشباب لا يبدأون التدخين أبدًا، لذلك سنجعل بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى مجموعات جديدة من الشباب جريمة”، ومشيرة إلى أن “الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، لن يتمكنوا أبدًا من شراء التبغ بشكل قانوني”.

وتخطط الحكومة لطرح مشروع القانون على البرلمان في عام 2022 كجزء من حملة للحد من انتشار التدخين في المجتمع إلى أقل من 5٪ بحلول عام 2025.

ووفقًا للبيانات الحكومية، تم تصنيف 13.4٪ من السكان البالغين في نيوزيلندا على أنهم مدخنون.

وقالت فيرال: “لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا، ويسبب واحدًا من كل أربعة أنواع من السرطان”، مضيفة أن “الضرر المرتبط بالتدخين منتشر بشكل خاص في مجتمعات الماوري، والمحيط الهادئ، والمجتمعات ذات الدخل المنخفض”.

وأشارت فيرال إلى أنه إلى جانب القانون المقترح، ستعطي الحكومة الأولوية “لتدابير الدعم العملي” للمدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.