هل يسبب الطهي في الميكروويف إصابتنا بـ”السرطان”؟

قبل أن نجيب على سؤال هل الميكروويف يسبب السرطان؟، علينا أولاً أن نعرف آلية عمل جهاز الميكروويف، وكيف يقوم بتسخين الأطعمة والمشروبات بداخله.

باختصار شديد فيما يتعلق بطريقة عمل الميكروويف، فإن هذا الجهاز يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية (موجات الراديو) من أجل تسخين الطعام والشراب، حيث يتم إطلاق هذه الموجات على جزيئات الماء الموجودة بداخل الأطعمة والمشروبات المُراد تسخينها.

ويؤدي هذا إلى تزايد سرعة حركة جزيئات الماء بشكل تذبذبي، مما يترتب عنه تولد طاقة حرارية نتيجة احتكاك جزيئات الماء الموجودة بداخل الطعام بعضها البعض، وبالتالي، يتم تسخين الطعام أو الشراب الموجود بداخل جهاز الميكروويف.

لذا، فإننا نلاحظ أن الأطباق الموجودة بداخل الميكروويف لا يتم تسخينها هي ذاتها، بل إنها تستمد حرارتها من الطعام أو الشراب الموجود بداخلها، والذي يحتوي على جزيئات من الماء.

أضرار الميكروويف حقيقة أم خرافة؟



على مدار السنوات الماضية، ومع زيادة الاعتماد على الميكروويف لتسخين الأطعمة والمشروبات، بدأت بعض الأقاويل في التردد بأن الميكروويف يسبب السرطان، مع تحذيرات بعدم استخدامه والاستغناء عنه تماماً، فهل الميكروويف خطر على الصحة؟

وفقاً لما ذكره علماء منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن الأشعة الصادرة من جهاز الميكروويف تُعتبر أقل قوة وتردداً من الأشعة السينية، وهو ما يجعلها آمنة للاستخدام أثناء تسخين الطعام أو الشراب، وبالتالي فإن الميكروويف لا يسبب السرطان كما يشيع، ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار بعض احتياطات السلامة التي تضمن بقاءنا بعيداً عن أضرار أخرى محتملة له.

هل الميكروويف خطر؟



بحسب منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الميكروويف من الممكن أن يكون ضاراً ويُسبب خطراً على الصحة في حالة واحدة فقط.

وأوضحت أن كمية الموجات الدقيقة التى من الممكن أن تتسرب من جهاز الميكروويف طوال حياته هى 5 مللى وات لكل سنتيمتر مربع فقط، وهذه الكمية لا تُسبب خطراً على صحة الإنسان.

أضرار الميكروويف



ولكن الميكروويف يصبح خطراً وضاراً عندما يحدث تسريب غير ملاحظ لفترة طويلة في الموجات الدقيقة التي تتسرب منها، فتكون أكثر من 5 مللى وات لكل سنتيمتر مربع، وفي هذه الحالة، فإن التعرض لهذه الكميات العالية من موجات الميكروويف على مدار فترة طويلة من الممكن أن يتسبب في العديد من الأضرار.

ومن ضمن أضرار الميكروويف عند حدوث هذا الأمر: عتمة في عدسة العين، حروق مؤلمة، قد تؤثر على الصحة الجنسية والحيوانات المنوية لدى الرجال.

غير أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أشارت إلى أن هذه الأعراض تكون مؤقتة في أغلب الأحيان، وتنتهي بمجرد توقف الترعض لموجات الميكروويف، ونصحت في الوقت نفسه بالاستعانة بخبراء الصيانة في حالة الشعور بوجود تغيير ما في جهاز الميكروويف.

أضرار الميكروويف للحامل



لم تؤكد أي دراسة علمية وجود أضرار للميكروويف على المرأة الحامل، خاصة إذا تم تم اتباع بعض النصائح التي سنذكرها بعد قليل، ولكن في بعض الحالات تكون هناك أضرار الميكروويف للحامل إذا ما تم استخدامه بشكل غير آمن.

فهناك بعض المواد الغذائية التي تحتوي على مواد مختلفة في الكثافة، وعند استخدام الميكروويف لتسخينها، يحدث ذلك بشكل غير متساو للحرارة بداخلها، ومن الممكن أن تكون حرارة الجزء الخارجي أعلى من الجزء الداخلي، وفي هذه الحالة، قد تبقى بعض البكتيريا الضارة موجودة داخل أجزاء الطعام التي لم تتعرض لدرجة حرارة كافية، مما قد يتسبب في النهاية بالإصابة بالمرض.

لذا فمن المهم عند تسخين الطعام في الميكروويف أن يتم الحرص على حدوث هذا بالشكل السليم، على أن يتم ترك الطعام عدة دقائق قبل البدء في تناوله من أجل ضمان توزيع الحرارة بداخله بشكل متساو.

هل يفقد الطعام قيمته الغذائية في الميكروويف؟



بشكل عام، فإن تسخين أو طهي الأطعمة في الميكروويف لا يقلل من القيمة الغذائية للطعام أكثر من طريقة الطهي التقليدية باستخدام الفرن أو الموقد، بل إن بعض العلماء يقولون أن الأطعمة التي يتم طهيها في جهاز الميكروويف تكون محتفظة بالمعادن والفيتامينات أكثر من تلك المطبوخة بالطريقة العادية، نظراً لأن جهاز الميكروويف يطبخ الطعام بشكل أسرع وبدون إضافة الماء.

المواد الأمنة التى يمكن إستخدامها فى الميكروويف



أما فيما يتعلق بالمواد الآمنة التي من الممكن استخدامها في الميكروويف لطهي أو تسخين الطعام أو الشراب، بدون الشعور بقلق أو خطر منها، فهي تشمل:

الزجاج.

البلاستيك (المُخصص للاستخدام بداخل الميكروويف).

الأطباق الورقية.

مواد خطيرة لا يمكن استخدامها في الميكروويف



وعلى الجانب الآخر، فهناك مواد أخرى يجب تجنب وضعها بداخل الميكروويف، لأنها تتسبب في إنعكاس الموجات الدقيقة، ولا تجعل الطعام ينضج بشكل جيد، وربما تؤدي إلى حدوث أضرار في جهاز الميكروويف نفسه، ومن بين هذه المواد:

الألومونيوم.

الآواني المعدنية.

نصائح عند تشغيل الميكروويف

وقد وجهت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تشغيل جهاز الميكروويف، وضمان تشغيله بأمان، حيث جاءت كام يلي:

يجب عدم تشغيل جهاز الميكروويف في حال كان الباب مفتوحاً أو لا يُغلق بإحكام.

يجب عدم تسخين السوائل بداخل الميكروويف لفترة طويلة، لأنه في بعض الأحيان يبدأ السائل في الغليان فور إخراجه من داخل الجهاز.