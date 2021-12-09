بالفيديو.. لص يقتلع ماكينة الصراف الآلي ويسرقها

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو للصٍّ يقوم باقتلاع ماكينة صراف آلي من جذورها وسرقتها.

وقام اللص بربط الماكينة بحبل وربط الحبل بشاحنة صغيرة، ثم قام بتحريك الشاحنة؛ من أجل تحريك الماكينة وسرقتها.

وقالت شرطة مدينة لاس فيغاس إن اللص قام بأربع سرقات مشابهة في المدينة، حيث قام بسرقة أربع ماكينات صراف آلي بالطريقة نفسها، دون أن تتمكن من إلقاء القبض عليه.

وقامت الشرطة بنشر الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة للص، ودعت الناس إلى مساعدتها في إلقاء القبض عليه.

يُذكر أن مقاطع الفيديو التي نشرتها الأمريكية حظيت بمجموعة من التعليقات الطريفة تمحورت حول جرأة اللص في سرقة ماكينات الصراف الآلي المليئة بالنقود.

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