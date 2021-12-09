رامي إمام يُشوّق جمهوره لفيلم “فضل ونعمة”

شوّق المخرج المصري رامي إمام عشاقه لفيلمه الجديد “فضل ونعمة”، الذي سيبدأ تصويره خلال الفترة القادمة.

حيث نشر على حسابه الرسمي في موقع “انستغرام”، صورة تجمعه بالمنتج أحمد الجنايني وقال إن هناك رغبة كبيرة لديه للعمل مع المنتج الذي وصفه بأحد أهم المنتجين في مصر، مؤكدًا أن الأمنية تحققت من خلال فيلم “فضل ونعمة” الذي سيعرض في العام القادم، وطرح المخرج المصري، في نهاية المنشور، تساؤلاً حول شخصيتيْ فضل ونعمة.

وقال رامي إمام إن النجمين ماجد الكدواني وهند صبري سيلعبان دور البطولة في الفيلم الجديد، وإنه سيعقد جلسات عمل مع الإدارة من أجل تحديد بقية أبطال العمل.

وأشار إلى غياب النجم عادل إمام عن الموسم الرمضاني القادم، موضحاً أن والده لن يشارك في أي مسلسل.

يذكر أنّ فيلم “فضل ونعمة” سيكون من تأليف أيمن وتار، وسيتم عرضه خلال العام القادم في دور السينما المصرية والعربية.

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