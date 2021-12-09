في لقاء إذاعي.. سلمى المصري تكشف بعض أسرار حياتها

كشفت الفنانة السورية سلمى المصري، خلال لقاء إذاعي، عن بعض أسرار حياتها، ورأيها في عمليات التجميل.

وقالت الفنانة السورية إنها ستبلغ سن الـ70 بعد سنوات عدّة ، وإن الله منحها وجهاً طفولياً، لافتةً إلى أنها تهتم بنفسها لكنّها لا تقوم بعمليات تجميل من أجل تغيير شكلها.

وتحدثت سلمى المصري عن الظروف الصعبة التي تمر بها الدراما السورية نتيجة الأزمة في سوريا، والتي دفعت صناع الدراما للتصوير خارج سوريا بسبب صعوبة التصوير ضمن البلاد.

وأشارت إلى أنها دخلت بوابة الدراما المشتركة مؤخراً من خلال مسلسل “عالحلوة والمرة”، وقالت بأنّ فرص العمل للفنان تقل مع تقدمه بسن، الأمر الذي قد يجعله يقبل بمشاريع متعبة وغير مقنعة، مؤكدةً في الوقت ذاته بأنّها لا تشارك إلّا في الأعمال التي تقتنع بها.

وتطرقت النجمة السورية للفترة الأصعب في حياتها، وقالت إن الفترة التي تلت رحيل زوجها ووالدتها كانت الأصعب، حيث اضطرت إلى أن تكون أمًا ديكتاتورية؛ من أجل تربية ابنيها وتأمين حياة لائقة لهما.

ونوهت لأهمية وجود الرجل في حياة المرأة لأنه سندٌ لها، وأكدّت عدم تفكيرها بالارتباط في هذا السنّ.

يذكر أن النجمة السورية شاركت مؤخراً في مسلسل “عالحلوة والمرة”، الذي تم عرضه على منصة “شاهد”.

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