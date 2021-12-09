قائمة بجميع الهواتف المدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 والمتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري!

أطلقت شركة كوالكم مؤخراً أحدث شرائح المعالجة الخاصة بها خلال مؤتمر “Tech Summit” الماضي. وعلى الفور، أعلنت العديد من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية عن أنها تستعد لإطلاق هواتفها الرئيسية بمعالج كوالكم الجديد وقبل نهاية العام الجاري.

معالج كوالكم الجديد، Snapdragon 8 Gen 1 يعد بتوفير العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة، سواء فيما يتعلق بتقنية 5G أو مستشعرات الكاميرا أو مزايا وقدرات الذكاء الاصطناعي والألعاب والتقنيات الصوتية والأمان وحماية الأجهزة.

تم تصميم معالج Snapdragon 8 Gen 1 بالاعتماد على عقدة تصنيع 4 نانوميتر المُسحنة من عقدة تصنيع 5 نانوميتر الأصلية التي تم اعتمادها في معالج كوالكم السابق Snapdragon 888.

يتميز المعالج الجديد بمثاني نوى معالجة مبنية على معمارية ARM`v9. وبناءً على تصريحات الشركة، فمن المتوقع أن يقدم أداءً أفضل بنسبة 20% مقارنة بالمعالج السابق، مع تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30% تقريباً.

على كل حال، بمجرد أن أعلنت كوالكم عن معالجها الجديد، سارعت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالإعلان على صفحاتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استعدادها لإطلاق هواتفهم الرائدة بشريحة المعالجة الجديدة. وفيما يلي نوضح لكم قائمة جميع هواتف الأندرويد التي ستأتي قريباً مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.

قائمة الهواتف المتوقع إطلاقها قريباً بمعالج Snapdragon 8 Gen 1:

Xiaomi

بمجرد إطلاق المعالج الجديد، سارعت الشركة الصينية بنشر مقطع دعائي قصير على تويتر يوضح سير العملية الصناعية لسلسلة هواتفه الرائدة التالية Xiaomi 12. وبناءً على تقارير عدة، من المحتمل أن تكون سلسلة Xiaomi 12 هي أول سلسلة هواتف سيتم إطلاقها بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.

البعض يقترح يوم 12 ديسمبر، ولكن البعض الأخر يقترح يوم 28 ديسمبر. على كل حال، من المتوقع أن تأتي سلسلة Xiaomi 12 بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل. مع الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة قد تزيد عن 100 واط.

Motorola

بالتأكيد تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الرائد التالي، Edge 30 Ultra، وهو سيكون جزء من سلسلة Edge X30. من المُرجح أن يتم الإعلان عن الهاتف يوم 9 ديسمبر وسيكون أول هاتف يتم الإعلان عنه مدعوماً بمعالج Snapdragon 8 Gen 1. وسوف يحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

Oppo

بعد الكشف عن معالج كوالكم، نشرت أوبو على صفحتها الرسمية بأنها تعتزم الإعلان عن رائدها التالي مدعوماً بمعالج كوالكم الجديد. ولكن للأسف الشديد، لم تصرح أوبو بطراز الهاتف التالي على وجه التحديد. بناءً على التسريبات، نعتقد أن هاتفها التالي الذي سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 1 هو هاتف Oppo Find X4 ونتوقع أن يتم إطلاقه خلال الربع الأول من العام المقبل.

OnePlus

بالتأكيد الجميع في انتظار سلسلة OnePlus 10، ومن المؤكد أن يأتي هاتف OnePlus 10 Pro مدعوماً بمعالج كوالكم الجديد. لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول هواتفها الرائدة التالية، وهل سيحتوي الإصدار القياسي من السلسلة على المعالج الجديد أم لا. ولكن بناءً على الشائعات، فمن المؤكد أن يأتي الطراز المتميز بشاشة 120Hz بدقة +QHD مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ووحدة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1. وسيتم الإعلان عن السلسلة بمطلع العام القادم.

Realme

نعتقد أن هاتف شركة ريلمي المرتقب بشدة هو Realme GT 2 Pro ومن المؤكد أنه سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 1 خاصة وبعد تسريب نتائج اختبارات الهاتف على منصة AnTuTu في وقت سابق من الشهر الحالي. يُقال بأن الهاتف يحتوي على شاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. سيتضمن الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي بدقة 5 ميجابكسل. بينما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Vivo

بمجرد إعلان كوالكم عن معالج Snapdragon 8 Gen 1 سارعت الشركة الصينية فيفو بنشر تدوينة أو منشور صغير على موقع Weibo الصيني تؤكد فيه بأنها تعتزم إطلاق هاتف رائد جديد يحتوي على شريحة كوالكم التالية. لم تشاركنا فيفو معلومات مفصلة حول هواتفها التالية. البعض يقترح أن كل من Nex 4 و X80 Pro و +X80 Pro سوف يأتون بمعالج كوالكم الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت iQOO وهي علامة تجارية تابعة لشركة فيفو عن هتافها الرائد التالي سيكون مدعوماً أيضاً بمعالج كوالكم الجديد وربما سيكون هذا الهاتف جزء من سلسلة iQOO 9.

شركات أخرى

بالتأكيد هذا ليس كل شيء، فمن المقرر أن تطلق سامسونج سلسلة هواتفها الرائدة التالية Galaxy S22 بمعالج كوالكم الجديد. كما أنه من الضروري أن تكون شركة أسوس التايوانية تعتزم إطلاق رائد جديد بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.

أيضاً من المحتمل أن ريدمي تعمل الآن على تجهيز سلسلة Redmi K50 والتي ظهرت تسريبات عديدة بخصوصها تفيد بأنها تتألف من 4 طُرز مختلفة، من بينها طراز يحتوي على معالج كوالكم الجديد وطراز أخر سيحتوي على معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000.