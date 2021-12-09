“الهيئة الأردنية” تسحب فيلم أميرة من ترشيحات الأوسكار

سحبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام اليوم الخميس، ترشيح فيلم “أميرة” من التنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والمخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

جسد بطولة الفيلم الفنانة الأردنية صبا مبارك والفلسطيني علي سليمان وإخراج المصري محمد دياب، ويتناول الفيلم قصة فتاة فلسطينية وُلدت بطريق التلقيح من نطفة مُهرّبة لوالدها القابع في السجون الإسرائيلية، لكن عند محاولة تكرار التجربة يكتشف الأطباء مفاجأة تزلزل حياة الفتاة وعائلتها.

أثار سحب الفيلم جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية الأردنية والعربية، حيث حقق الفيلم نجاحاً واسعاً في محافل دولية عدة، فقد جاء العرض الأول له في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر ونال مخرجه جائزتين عن العمل قبل أن يبدأ جولته في المهرجانات العربية، التي شملت مهرجان الغونة السينمائي وأيام قرطاج السينمائية في تونس، فيما اتهمت بعض الأقلام النقدية الفيلم بالإساءة للقضية الفلسطينية ومحاولة التشكيك في نسب “أطفال الحرية” وهو التعبير الدارج لأطفال النطف المهربة.

وبالمقابل قالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في بيان: “نُقدّر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمس بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى، بل على العكس فإنه يُسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم”. وعللت لجنة الهيئة السحب بأنه: “في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمس بالقضية الفلسطينية واحتراماً لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم “أميرة” لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار”.

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