الكشف عن روبوت متطور يتفاعل كـ«البشر»

لاقا مقطع فيديو للروبوت المعروف باسم “أميكا” الذي طورته شركة Engineered Arts، رواجاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف مختبر بريطاني عن روبوت جديد وصف بأنه “أكثر آلة بشرية متقدمة في العالم”.‏

الروبوت الذي يحمل اسم “أميكا”، تم إنشاؤه في مختبر بريطاني، ولديه حركات وتعبيرات وجه واقعية بشكل مخيف.

ونشرت شركة “Engineered Arts” التي تتخذ من كورنوال في بريطانيا مقرا لها فيديو للروبوت “أميكا” عبر قناتها على موقع يوتيوب، والذي يشبه إلى حد كبير الروبوت من الفيلم الأمريكي “I, Robot” من إنتاج عام 2004، ومن بطولة ويل سميث.

ويظهر الروبوت “أميكا” في مقطع الفيديو، وهو يحرك كتفه، قبل أن يفتح عينيه ويعبر عن نظرة مقنعة إلى حد ما من الصدمة أو المفاجأة، حتى أنه يومض عدة مرات بعينيه، ويلاحظ ذراعه الآلي بفضول.

وكتب أحد المستخدمين: “أعلم أنه من المفترض أن نكون خائفين من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا هو أول إنسان آلي لم يخيفني، إنه رائع جدا.

وتُصنف “Engineered Arts” نفسها كـ”المصمم والمصنع الرائد لروبوتات الترفيه البشرية في المملكة المتحدة، وتأسست في عام 2005.

ولم تكشف الشركة عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير، لكنها أعربت عن أملها أن يقدم روبوتها “أميكا” للناس لمحة عن المستقبل لأنه “يمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وتقول أيانا هوارد، عميد كلية الهندسة في جامعة ولاية أوهايو، في حديث لشبكة CNN إن البشر يمكنهم الاستفادة من الروبوتات الشبيهة بهم، لكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن قلقهم بشأن كيفية ظهور هذا الروبوت الذي يشبه الإنسان.

