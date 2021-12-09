Mozilla تطلق نسخةً جديدةً من متصفح Firefox

كشفت شركة Mozilla الأميركية عن نسخة جديدة من متصفح Firefox، حملت اسم Firefox 95.

وقالت الشركة الأميركية إن النسخة الجديدة ستجلب مميزات متعلقة بالأمان، حيث أصبح المتصفح أكثر أماناً بفضل تقنية RL BOX الجديدة التي تعمل بشكل متوافق مع جميع الأجهزة الذكية والحواسيب.

وأشارت إلى أن تقنية RL BOX تعتمد على مبدأ عزل مكونات Firefox الأساسية بما فيها Expat، Hunspell، Graphite، Ogg، وWoff2 عن بعضها من حيث آلية تدفق البيانات، ومنع البرمجيات الضارة من الانتقال من جزء أساسي للمتصفح لجزء آخر.

كما ضمت النسخة الجديدة مميزات تتعلق بتحسين تقنية الصورة داخل الصورة لعرض الصور والفيديوهات، وميزات عرض مواقع فيديوهات الأفلام، بالإضافة إلى إصلاحها العديد من الأخطاء البرمجية التي كان من الممكن أن تستغل من أجل اختراق بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وكانت الشركة الأميركية قد اختبرت هذه الميزة، في وقتٍ سابقٍ، مع الأجهزة العاملة بنظاميْ لينوكس وماك أو إس، قبل أن توفرها الآن للأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز.

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