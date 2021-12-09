واتس اب يبدأ الآن قبول العملات الرقمية للدفع وتحويل الأموال!

العملات الرقمية باتت منتشرة تقريباً في جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة واستطاعت فرض نفسها كوسيلة للاستثمار أو المعاملات المالية اليومية رغم ما يحيطها من مخاوف وما يشهده سوقها من تقلبات.

وفي خطوة ليست مفاجئة، أعلنت شركة ميتا – فيسبوك سابقاً – عن بدء دعم تطبيق واتس اب – المملوك لها – للعملات المشفرة Cryptocurrencies.

هذا سوف يتم بفضل قيام شركة ميتا بدمج محفظة نوڤي Novi داخل تطبيق واتس اب.

نوڤي Novi هي محفظة رقمية تساعد الأشخاص على إرسال الأموال واستلامها دوليًا – بشكل فوري وآمن وبدون رسوم.

تعتمد محفظة نوڤي على عملة رقمية في التحويلات المالية تُعرف باسم USDP (Pax Dollar) وهي عملة رقمية تعمل بتقنية Blockchain الآمنة، وسوف تعمل شركة ميتا على دمج تلك المحفظة في تطبيقاتها المختلفة ومنها الآن واتس اب.

يمكن لأي شخص إنشاء حساب على المحفظة والبدء في إرسال واستقبال الأموال بشكل طبيعي من خلال التطبيق المخصص للمحفظة.

إرسال الأموال عبر واتس اب سوف يشبه طريقة إرسال المرفقات – كالصور والملفات – حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر المرفقات ثم اختيار الدفع Payment بعد يمكنك اختيار المبلغ الذي تود إرساله وبمجرد الضغط على خيار إرسال الأموال Send Money يجري التحويل بشكل فوري للطرف الآخر.

يمكن للمستخدم استخدام الأموال في محفظته الرقمية نوڤي Novi للشراء والتسوق من المواقع التي تدعمها أو إرسال الأموال إلى مستخدمين آخرين، وكذلك إمكانية إسالة المبلغ المتاح في المحفظة إلى الحساب البنكي.

يتم تحويل الأموال من المحفظة إلى الحساب البنكي بما يعادل قيمة المتاح فيها بالدولار الأمريكي.

شركة ميتا – عندما كانت تُسمى فيسبوك – كانت قد بدأت تطوير العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2019 وتعد محفظة نوفي وعملتها الرقمية USDP (Pax Dollar) أحد نواتج هذا المشروع. الدفع وتحويل الأموال إلكترونياً بالعملات المشفرة سيكون متاحاً بشكل مبدئي في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن واتس اب يدعم بالفعل الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال ولكن باستخدام العملات التقليدية في كلٍ من البرازيل والهند مع خطط للتوسع فى المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة.

هذه التقنيات سوف تجعل إرسال واستقبال الأموال أسهل من أي وقت مضى بنفس سهولة إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو!

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